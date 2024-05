O Meu Bairro a Pé – Alto do Chapeleiro: e Lisboa aqui tão perto…

A Time Out diz

Na terça, 28 de Maio, O Meu Bairro a Pé vai ao Museu do Azulejo, onde se encontra um grande painel de azulejos em que é retratado o lugar do Alto do Chapeleiro. A visita comentada vai falar desta obra de arte e da visão única da Lisboa do século XVIII que revela. A iniciativa pertence ao programa O Meu Bairro a Pé, que entre Maio e Julho tem passeios culturais nas freguesias de Santa Clara, Lumiar e Marvila, para dar a conhecer a história e memórias destas freguesias.

Ponto de encontro: Museu Nacional do Azulejo. Inscrições em 21 817 0593 / visitas.comentadas@cm-lisboa.pt. Programação completa aqui. 28 Mai (Ter) 10.30. Participação gratuita, sujeita a inscrição