O Meu Bairro a Pé – Lisboa acaba aqui! Limite da cidade entre os aviões e o Bairro Sete Céus

A Time Out diz

Neste sábado, 15 de Junho, O Meu Bairro a Pé vai até à Estrada do Forte da Ameixoeira e à Estrada do Pisa-Pimenta, que, em 1903, eram um dos limites da cidade de Lisboa. Como é objectivo destes passeios, este será mais um itinerário pelas memórias do bairro, com o contributo dos seus moradores, que permitirá perceber como era e se transformou a cidade aqui. O percurso inclui uma visita à galeria ao ar livre instalada no antigo Cine Estrela, no Campo das Amoreiras, onde se irá ver o artista plástico Trauma 21 a concluir uma obra de graffiti em que anda a trabalhar. O percurso termina na Rua Raul Rego, na Associação Moradores do PER 11, que tem ali um pequeno mercado.

Ponto de encontro: Igreja de São Bartolomeu. Inscrições em 21 817 0593 / visitas.comentadas@cm-lisboa. pt. Programação de Junho aqui. 15 Jun (Sáb) 10.30-12.30. Participação gratuita com inscrição