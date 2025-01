Observação de aves do Tejo e limpeza do sapal

No dia 1 de Fevereiro, sábado, a CML celebra o Dia Mundial das Zonas Húmidas com um passeio pela zona de sapal do Tejo. A manhã começa com observação de aves, em que se fica a conhecer a biodiversidade do sapal e as espécies que habitam nesta área única; depois, os participantes têm a oportunidade de contribuir para a preservação deste ecossistema, recolhendo resíduos marinhos, ajudando assim a manter o equilíbrio desta zona sensível.

1 Fev (Sáb) 10.00-12.30. Ponto de encontro: Praça do Mar da Palha, junto à ponte ciclopedonal do Trancão. Participação gratuita com marcação em monsanto.inscricoes@cm-lisboa. pt