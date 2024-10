Luisa Cunha é uma artista conhecida pelas suas instalações com som e texto, em que fragmentos de frases, contidos e subtilmente articulados, sugerem uma abordagem por vezes absurda, ou mesmo humorística, dos contextos em que as suas obras são apresentadas. Para as desafiantes condições físicas do espaço Lumiar Cité a artista criou novos contextos para duas das suas obras.

Lumiar Cité. Rua Tomás Del Negro, 8A (Alta de Lisboa). Qua-Dom 15.00-19.00. Entrada livre