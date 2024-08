Onde está a liberdade?

A Galeria de Arte Urbana, da Câmara Municipal de Lisboa, celebra os 50 anos do 25 de Abril com a iniciativa "5 décadas, 5 artistas, 5 murais", com um desafio a cinco artistas que são representativos da arte urbana de cada uma das décadas em Portugal. Pode acompanhar o aparecimento das obras nos cinco locais, à medida que vão sendo criadas:

António Alves (anos 70/80, muralista do PREC), de 22 a 31 de Agosto, na Calçada dos Mestres/ Av. Calouste Gulbenkian (Parque Canino);

Youth One (anos 90, o início do graffiti), de 20 a 30 de Agosto, Rua B ao Bairro da Liberdade, 1;

±MAISMENOS± (anos 2000, a passagem do graffiti para a arte contemporânea), de 20 a 24 de Agosto, Avenida Gago Coutinho, 3;

Kruella D’Enfer (2010, a entrada de mulheres no graffiti), de 3 a 10 de Setembro, no Teatro Taborda, Rua Costa do Castelo, 75;

e Inês Arisca (2020, o sangue novo no feminino), de 26 de Agosto a 2 de Setembro, em Santa Apolónia, Rua dos Caminhos de Ferro, 58 e 66.

Os artistas já estão no terreno e convidam todos a visitá-los. A iniciativa culmina com uma conversa com os 5 artistas (António Alves, @youthoner, @maismenos, @kruelladenfer e @ines.arisca) no Teatro Taborda, no dia 18 de Setembro às 18 horas, e a entrada é livre.