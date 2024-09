No fim-de-semana de 14 e 15 de Setembro, o Open House Arqueologia faz visitas conduzidas por arqueólogos e especialistas a 44 lugares com história, habitualmente fechados ao público. Os nossos destaques vão para as visitas ao Chafariz de Dentro e do Chafariz d'El Rei (reservatório, cisterna e mina de água), ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), à Fábrica de Moagem, novo pólo do Museu de Lisboa, ao próprio Museu Nacional de Arqueologia, e – talvez mais insólita visita – às casas de banho do Largo da Sé. Leia mais sobre as nossas sugestões aqui.

As inscrições já estão em curso há algum tempo, mas tente a sua sorte (há sempre desistências na hora). Veja aqui o programa completo e inscreva-se em openhousearqueologia@ (a inscrição é obrigatória devido à lotação limitada).

Vários locais, vários horários. 14-15 Set. Entrada livre