Orquestra Gulbenkian e os seus Solistas

Nesta quarta, 3 de Julho, um concerto da Orquestra Gulbenkian, com dois instrumentos que raramente têm papel de solistas: timbales e trombone. "O Concerto para Timbales n.º 1 de William Kraft, uma peça inovadora que realça a voz poderosa e versátil deste instrumento, será interpretado por Rui Sul Gomes. Do compositor alemão Ferdinand David, e com Sergi Miñana no papel de solista, será apresentado o Concertino para Trombone op. 4, uma obra que explora o seu potencial expressivo e lírico. A encerrar este concerto dirigido por José Eduardo Gomes, a Orquestra Gulbenkian interpretará ainda Les Préludes, o imponente poema sinfónico de Franz Liszt que coloca em música as temáticas do destino, do amor e do triunfo", pode ler-se no site.

Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. 3 Jul (Qua) 20.00-21.00. Entrada livre