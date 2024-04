A Time Out diz

No domingo, 14 de Abril, os Músicos do Tejo vão apresentar a "Paixão segundo São João" de J. S. Bach na Aula Magna e o público é chamado a participar, cantando as melodias dos 11 corais da obra. É fornecido material de apoio (tutoriais em vídeo e PDF) para que todos se possam preparar. Inscreva-se aqui para participar. Há um ensaio com os artistas no dia do concerto, às 17.00 na Aula Magna. Este concerto faz parte do programa Música na Universidade de Lisboa.

Aula Magna, 14 Abr (Dom) 19.00 Entrada livre, limitada à lotação do espaço, sem necessidade de inscrição para ouvir o concerto