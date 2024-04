Brotéria / Palácio dos Condes de Tomar

A Time Out diz

No sábado, 27 de Abril, aproveite a oportunidade de ir conhecer o Palácio dos Condes de Tomar/ Palácio do Marquês de Tomar, que é casa da Brotéria desde 2020.

O Palácio dos Condes de Tomar, virado para o largo da Misericórdia, no Bairro Alto, foi construído na segunda metade do século XIX sobre estruturas pré-existentes do século XVI, como residência do primeiro Marquês de Tomar. Em 1970, passou para a posse da Câmara Municipal de Lisboa, que instalou ali a Hemeroteca, entre 1973 e 2013. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa adquiriu o edificio e fez uma profunda e notável intervenção de restauro e o levantamento da história do palácio. Veja fotos dos interiores e leia aqui a reportagem da Time Out de 2020, aquando da abertura do edifício ao público. Não perca a oportunidade de conhecer, nesta visita guiada, os magníficos interiores recuperados, as novas áreas e as actividades desenvolvidas pela Brotéria.

Rua de São Pedro de Alcântara, 3 (Bairro Alto). 27 Abr (Sáb) 15.00. Entrada livre com marcação obrigatória através de 21 324 08 69/87/89 ou culturasantacasa@scml.pt