"Os espaços verdes têm uma importância crucial e crescente dentro das malhas urbanas. Mais do que os aspetos científicos desta importância, são lugares onde se criam e cruzam experiências e memórias individuais e coletivas. Têm ainda a capacidade de nos fazer lembrar a nós, seres urbanos, do lugar de onde vimos, ao qual pertencemos, e dentro do qual vivemos”, resume a folha de sala.

O projecto Paradise Found, lançado pela Imagerie – Casa das Imagens em 2020, materializou-se nesta colectiva na Casa do Jardim da Estrela em que cada um dos 10 artistas escolheu um parque/jardim da cidade, daí resultando as obras expostas, de diversas tipologias e que merecem um olhar com tempo.

Jardim da Estrela. Ter-Sáb 10.00-18.00. Entrada livre