Foi um dos projectos mais aguardados para a frente ribeirinha de Lisboa assim que anunciado e a primeira fase do Parque Ribeirinho Oriental está pronta. Um parque verde que se inicia junto aos armazéns da Doca do Poço do Bispo e se estende para norte ao longo de 600 metros, ocupando uma área total de quatro hectares junto ao rio Tejo. Um projecto do atelier f/c, das arquitectas paisagistas Catarina Assis Pacheco e Filipa Cardoso de Menezes, que muda por completo a forma de viver esta zona de Lisboa. Entre mais de 360 árvores plantadas, há dois percursos pedonais: um ribeirinho e um percurso interior no meio da zona verde. Durante o passeio encontra cinco “esculturas solares”, concebidas especificamente para o lugar, formas geométricas que projectam sombras na sua envolvente e também funcionam como relógio solar. Para a pequenada há um parque infantil para dar apoio aos visitantes há contentores marítimos convertidos em duas cafetarias, um espaço para aluguer de bicicletas, instalações sanitárias públicas, um módulo de biblioteca e ainda um para apoio de manutenção do parque.A construção deste novo parque divide-se em duas fases: falta a segunda que se estenderá até ao Parque das Nações e que se irá fundir com o futuro Parque Interior da Matinha.