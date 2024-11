“Passado e presente dos fascismos”, com Johann Chapoutot e Rui Tavares, na Casa do Comum

Esta sexta 29 de Novembro, às 18h30, a Casa do Comum acolhe uma conversa sobre as raízes e as repercussões dos fascismos, passados e presentes, com a participação dos historiadores Johann Chapoutot e Rui Tavares e moderação de Sandra Monteiro e Guillaume Boccara. A conversa propõe uma reflexão sobre as ideologias autoritárias que ainda hoje impactam o mundo e sobre o que os processos históricos podem ensinar para fortalecer a democracia e os direitos humanos na actualidade.

Casa do Comum. Rua da Rosa, 285 (Bairro Alto). 29 Nov (Sex) 18.30. Entrada livre