Galerias de arte organizam Passeio #2 da Estrela

Este sábado 14 de Dezembro tarde animadíssima organizada pelas galerias da Estrela e do Rato. Oito galerias abrem as portas para visitas às exposições, conversas, visitas guiadas por artistas e curadores e para tomar um copo, entre as 14.00 e as 19.00. Para ir de umas galerias para as outras há tuk-tks. Participam a 3+1, a Jahn und Jahn (visita pelos galeristas às 14.00 e pela curadora às 18.00), a Cristina Guerra (visita guiada pelo artista às 15.00), a Encounter, a Madragoa, a Miguel Nabinho (P&R com os galeristas), a Pedro Cera (visita guiada às 17.00), e a Monitor (visita guiada às17.30). Programa detalhado, mapa e moradas aqui.

Passeio #2 da Estrela. Várias moradas. 14 Dez (Sáb) 14.00-19.00. Entrada livre