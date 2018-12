Passeio das Luzes

Já cheira a Natal na cidade, a magia de ver já ligadas as luzes ajuda a entrar no espírito natalício. Sábado siga a Caminhando e passeie por Lisboa para ver as luzes de Natal – já ligadas, claro. Vá confortável porque vão ser 10 quilómetros a calcorrear a cidade. O ponto de encontro é junto à estátua de D. José, na Praça do Comércio, e depois é sempre a andar atrás das luzes pelo Chiado, Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal, Martim Moniz e Graça.

Ponto de encontro: Praça do Comércio. Sáb 18.20. www.caminhando.pt. 6€.