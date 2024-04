Passeio de barco às grutas e praias selvagens da Arrábida

A Time Out diz

Passeio de barco entre o Porto de Abrigo de Sesimbra e a Praia da Baleeira, perto do Cabo Espichel, em semi-rígido ao longo da linha de costa. Sempre com aquele azul deste mar nos olhos, são duas horas a ver desfilar as bonitas praias da região e as grutas, alguma delas em que dá para entrar. As praias e lindíssimas falésias sucedem-se até perto do Cabo Espichel: Praia do Ribeiro do Cavalo, Praia da Cova da Mijona, Praia do Inferno, Praia do Temporal, Praia de Cramesines e Praia da Baleeira. Os guias vão contando histórias da região e explicando o que vemos.

Passeio de barco de 1 km, com duração de 2h10. Ponto de encontro: Avenida dos Náufragos, 2. Inscrições: www.caminhando.pt até às 16.30 do dia anterior. 26 Mai (Dom) 10.50-13.00. 40€/ até aos 11 anos, 25€