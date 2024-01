A Time Out diz

Neste jardim romântico de 85 hectares, criado no século XIX, vai encontrar espécies trazidas de todo o mundo que se aclimataram particularmente bem aqui. As árvores centenárias destacam-se e convidam-nos a sentir a sua presença silenciosa e a explorar novos mundos. Neste passeio sensorial esse é um dos objectivos, ao mesmo tempo que se conta a história de algumas das espécies botânicas aqui presentes e se dá a conhecer as suas propriedades medicinais. O passeio prossegue para o interior do Palácio, para admirar a arquitectura, que combina elementos da natureza e o gosto pelo exótico, misturando influências góticas e mouriscas.

Percurso fácil, circular, de 3,5 km e 3h30 de duração. Marcações em Hearts into Nature, até ao dia anterior, às 10.00. Ponto de encontro: bilheteira do Parque de Monserrate, Rua Barbosa du Bocage. 4 Fev (Dom) 10.00-13.30. 12€/6€