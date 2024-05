Passeio sensorial pelos bosques da Malveira da Serra

A Time Out diz

No domingo, 9 de Junho embarque num passeio mais contemplativo, de ligação com a natureza envolvente. "Vamos percorrer maravilhosos bosques, frescos e sombrios, que despertam os nossos sentidos e a imaginação, lembrando as florestas dos contos de fadas! Aqui encontramos árvores nativas como os carvalhos, pinheiros e amieiros, e também espécies exóticas, como os cedros-do-buçaco e as acácias. Sentindo a presença acolhedora da floresta, vamos reaprender a utilizar os sentidos para observar e explorar a natureza à nossa volta, com as suas diversas cores, formas, texturas e aromas", diz Filipa Heitor, bióloga e guia destes passeios que ela própria cria.

Percurso circular de 7 km e dificuldade moderada, com 5 horas de duração. Ponto de encontro: Restaurante O Farol da Serra. Rua do Rei da Bica, Malveira da Serra. Inscrições em Hearts into Nature. 8 Jun (Sáb) 10.00-15.00. 10€