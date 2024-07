Passeio sensorial pelos bosques do Penedo

Este passeio sensorial de sábado, 27 de Julho, parte da bonita e bem preservada aldeia do Penedo por trilhos pelos bosques que a rodeiam e que mantêm plantas nativas que foram outrora mais abundantes em toda a Serra de Sintra, como carvalhos, sobreiros, castanheiros, aveleiras e medronheiros.

"Rodeados pela presença acolhedora das árvores, vamos reaprender a utilizar os sentidos para observar e explorar a natureza à nossa volta, com as diversas cores, formas, texturas e aromas. Vamos também partilhar convosco as utilizações tradicionais e as histórias das plantas destes bosques, algumas das quais são comestíveis e possuem propriedades medicinais", diz a bióloga e guia Filipa Heitor.

Percurso circular fácil de 5 km, com 3 horas de duração. Ponto de encontro: restaurante Refúgio do Ciclista, Largo do Chafariz, Penedo. Inscrições até ao dia anterior em Hearts into Nature. 27 Jul (Sáb) 10.00-13.00. 12€/ 6€