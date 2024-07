Passeios no barco varino Liberdade

O varino Liberdade é uma embarcação tradicional que faz passeios por diferentes percursos, em que se destacam os pelos mouchões da Reserva Natural do Estuário do Tejo, onde é comum observarem-se flamingos, garças, patos, alfaiates, maçaricos e pilritos a alimentarem-se nas lamas (vasas entre marés) e a descansarem na vegetação de sapal. "Rendidos aos encantos da natureza ficamos a compreender melhor a necessidade de proteção do mais importante ecossistema estuarino do nosso país", diz o texto da Câmara de Vila Franca de Xira.

Para o fim-de-semana de 3 e 4 de Agosto estão previstos os seguintes passeios, cujos horários estão sempre dependentes das marés:

3 Ago (Sáb) 15.00 Vila Franca de Xira – Marina do Parque das Nações

4 Ago (Dom) 10.00 Marina do Parque das Nações – Ponte 25 de Abril – Vila Franca de Xira

4 Ago (Dom) 15.00 Vila Franca de Xira – Marina do Parque das Nações

Preço: O-4 anos – gratuito, 5-12 anos – 4,53€, 13-64 anos – 9,04€, >65 anos – 50% de desconto.

Informações e marcações: varinoliberdade@cm-vfxira.pt ou pelo telefone 263 285 621.