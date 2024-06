Património ao Domingo – Quinta Alegre

A Time Out diz

Este domingo, 16 de Junho, às 10.00, vá conhecer uma "quinta de recreio": eram pequenos palácios com jardim, pomar/horta e mata onde os proprietários, com primeira residência em Lisboa, se refugiavam do calor do Verão da capital, e onde organizavam actividades de lazer. Esta, a Quinta Alegre, foi mandada construir por Manuel Telles da Silva, 1º marquês de Alegrete e foi uma das mais requintadas quintas de recreio barrocas dos arredores de Lisboa, no século XVIII.

Adquirida pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML), foi alvo de profundas obras de reabilitação das suas notáveis pinturas murais, estuques e painéis de azulejo, entre outros. A Quinta Alegre – Palácio Marquês do Alegrete acolhe atualmente uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da SCML e passou a pertencer à rede municipal Um Teatro em cada Bairro.

Quinta Alegre, Palácio Marquês do Alegrete, Campo das Amoreiras, 93 (Santa Clara). Marcação: 21 324 0869/ 887/ 889 | culturasantacasa@scml.pt. 16 Jun (Dom) 10.00-11.30. Entrada livre, sujeita a marcação