Pelos Trilhos do Arinto

Sábado, 30 de Novembro, o destino é a região de Bucelas com os seus campos de vinhas. Na ribeira de Boição, um dos afluentes do Rio Trancão, está a cascata de Boição. O percurso segue pelo vale e para montante em subida progressiva. Outras quedas de água estarão no nosso percurso, entre elas a cascata da Contradinha. O caminho segue pelo Forte Grande da Senhora da Ajuda, Reduto da Ajuda Grande, Forte da Ajuda Pequeno e pelas localidades da Quinta do Paço e Carvalhal, regressando então ao ponto de encontro.

Percurso circular, exigente, de 17 km, com 6h30 de duração. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: Rua do Centenário da República, traseiras do Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas. 30 Nov (Dom) 10.00-16.30. 15€