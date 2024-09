Na sexta, 27, estreia-se o Piano City Lisboa, um festival internacional dedicado ao piano, com mais de 30 concertos de músicos de várias gerações e nacionalidades. O festival arranca no Palácio das Galveias, a partir das 19.00, com concertos de Ana Beatriz Ferreira, de Paulo Pacheco e de Vasco Dantas.

Sábado 28, no Jardim Bordallo Pinheiro, no Palácio Pimenta, Adriano Murgia apresenta-se às 16.30, seguido de Francisco Costa e Susana Gómez Vásquez. Nos jardins do palácio a música começa às 17.30: Alessandra Ammara, Francisco Sassetti, Álex Conde e Rosa Torres-Pardo compõem o alinhamento. No Jardim dos Coruchéus, o holofote estará apontado para Francesca Antonucci, às 18.00, seguida de Pietro Vaccari e de Alessandro Riccardi. Nas Galveias, às 18.30, Alessio Masi, seguido de Sira Hernández, Moisés P. Sánchez e Júlio Resende, que toca às 22.00.

Domingo, 29, último dia de Piano City, no Jardim Bordallo Pinheiro, a música começa às 16.30: Andrea Bacchetti, Duarte Gouveia Bento e Alessandra Toni. Nos Coruchéus, às 17.00, Mateus Barros, seguido de Miguel Perdigão, Andrea Mariani e Jill Lawson. A partir das 17.30, o Palácio Pimenta recebe Pietro Galizzi, Andrea Bacchetti e Uri Caine. Na Biblioteca do Palácio Galveias, teremos Marianna Prjevalskaya, Ana Telles e Dan Tepfer, a partir das 18.30.

Vários locais e horários, 27-29 Set. Entrada livre