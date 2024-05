Rota Ocidente/ PN Sintra Cascais

A Time Out diz

Abra a época de caminhadas já nesta quinta, 30 de Maio, e logo com um passeio assim, de 22 km. O percurso é novo e cheio de pontos de interesse. Ora veja o que diz o guia António Manuel Ribeiro (Titó): "Nesta rota passaremos por spots como a Quinta do Pisão, com os seus prados onde será possível observar os animais, cavalos, entre eles os Sorraia, ovelhas, cabras e os dóceis burros. Entraremos por floresta densa e também campos abertos e de largas vistas, sem nunca perder pontos de grande interesse paisagístico. À nossa passagem visitaremos algumas localidades, tais como Janes, Malveira da Serra, Almoinhas Velhas, Figueira do Guincho e Biscaia. Atigiremos um dos pontos mais altos da serra, o Santuário da Peninha, com vistas esplendorosas sobre o Guincho, Cabo da Roca, a margem sul do Tejo até ao Cabo Espichel." Melhor é difícil.

Percurso circular difícil, de 22 km e 6h30 horas de duração e desnível de 1360 m. Ponto de encontro: parque de estacionamento da Barragem do rio da Mula. Inscrições em Green Trekker. 30 Mai (Qui) 10.00-16.30. 15€