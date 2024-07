Polifonia portuguesa pelos Byrd International Singers

Este domingo 14 de Julho, pelas 19.00, na Sé de Lisboa, não perca um concerto com a nata dos compositores da época de ouro da polifonia portuguesa: Filipe de Magalhães (c. 1571–1652), Duarte Lobo (1565-1646) e Manuel Cardoso (1566-1650).

No século XVII, a transição para o Barroco estava em marcha mas os compositores portugueses continuaram a desenvolver o estilo renascentista, incorporando as harmonias do Barroco e criando alguns dos motetos mais exóticos da época. É isto que se vai ouvir domingo pelos Byrd International Singers, um grupo de várias nacionalidades que este ano fez o seu curso anual de música renascentista numa semana passada em Lisboa, dedicada a compositores portugueses.

Programa:

Filipe de Magalhães – Missa O Soberana luz

Duarte Lôbo – Magnificat secundi toni

Filipe de Magalhães – Rex gloriae

Manuel Cardoso – Sitivit anima mea

Duarte Lôbo – Audivi vocem de caelo a 6

Manuel Cardoso – Lamentatio

Sé de Lisboa. 14 Jul (Dom) 19.00-20.00. Entrada livre