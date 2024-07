Pôr do Sol no Castelo: João Lencastre

Na sexta 19 de Julho, teremos o baterista e compositor João Lencastre, com o seu projecto Dancing on Rail Tracks, com uma formação diferente de anteriores, em que a voz, de Marta Rodrigues, e o vibrafone de Duarte Ventura são as novidades. John O’Gallagher toma conta do sax alto, Samuel Gapp do piano e Nelson Cascais do contrabaixo.

Na sexta seguinte, 26 de Julho, é a vez dos Miss Universo, duo composto por André Ivo e Afonso Branco (neto de José Mário Branco), que se estrearam em Janeiro com Ser Português.

Em Agosto, DJ sets de Rocky Marsiano, também conhecido como D-Mars (9 Ago), de RMA aka Rui Miguel Abreu (16 Ago), do trio feminino M3dusa (23 Ago) e de Umafricana aka Sandra Baldé (30 Ago).

Castelo de São Jorge. Todas as sextas 19.00-21.00. Entrada livre, máximo 2 bilhetes por pessoa (a partir das 18.00)