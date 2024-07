"Por quanto tempo mais terei de nadar? – Uma litania pela sobrevivência" é o nome da exposição de Sara Fonseca da Graça – Petra Preta, com curadoria de Melissa Rodrigues. A exposição funciona como conclusão do trabalho começado a apresentar há três anos, e assume a forma de um tríptico que reune a série "Humor Negro" à obra "Manchê Bom", inicialmente em vídeo, e agora expandindo-se para uma peça sonora. "Obras que se desdobraram em pintura, vídeo, instalação e performance e com as quais a artista se propõe a refletir sobre rir, sonhar e amar", diz o texto de apresentação.

Galeria da Boavista. Rua da Boavista, 50 (Cais do Sodré). Ter-Dom 10.00-13.00/ 14.00-18.00. Visitas guiadas por marcação mediacao@galeriasmunicipais.pt. Entrada livre