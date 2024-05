A Time Out diz

Rua do Açúcar, Rua Capitão Leitão, Largo do Poço do Bispo, Rua Amorim: são estas as ruas a percorrer no sábado, 1 de Junho, dia em que inaugura o Poster Mostra 2024. É a 9ª edição desta exposição que tem como galeria as ruas e que desafia tanto profissionais do design como criativos de outras áreas a criarem arte em formato de poster.

Este ano, vai poder ver, entre outros, posters de David Carson, designer gráfico; Kid Richards, fotógrafo e músico; Masanori Ushiki, ilustrador japonês; Kampus, criador da personagem Sausage; Cláudia Pascoal, cantora e compositora; Maxime Chanet, fotógrafo; e Clube Recriativo, estúdio de design e comunicação.

1 Jun-1 Set