Praia do Calhau da Cova – uma miragem na Arrábida

A Time Out diz

No sábado 1 de Junho, o destino é a Arrábida. "A caminhada inicia-se junto a uma estrada que dá acesso ao sul de Sesimbra. O trilho, ladeado de uma exuberante vegetação, deixa-nos admirar os imponentes rochedos da serra. Prosseguiremos até às ruínas de uma casa de armadores de pesca onde se podem observar as magníficas vistas sobre o oceano. Ao longo do percurso poderemos ver a imponente falésia do Risco, que se ergue a 381 metros. A partir deste ponto iniciaremos a nossa descida técnica até a uma pequena fortificação em ruínas com uma localização estratégica que dá acesso à praia do calhau. Do outro lado visitaremos outra casa de um armador de pesca com uma escadaria que desagua nas águas do Atlântico. Aproveitaremos este local para dar um mergulho, por isso não se esqueça do fato de banho. No regresso espera-nos uma subida algo técnica com alguma cascalheira que nos conduzirá ao ponto de encontro", descreve o guia Miguel Ferreira.

Percurso linear exigente, de 8 km, 4 horas de duração. Ponto de encontro: EM585 - Entrada Sul de Sesimbra. Inscrições em Green Trekker. 1 Jun (Sáb) 10.00-14.00. 10€