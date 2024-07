Prazeres: de villa romana a cemitério

Na quinta-feira, 4 de Julho, não perca a sessão do Arqueologia no Bairro, promovida pelo Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL), na capela do Cemitério dos Prazeres, em que Rodrigo Banha da Silva vai falar sobre os achados pertecentes a uma villa romana entre os séculos I a.C. e V d.C. numa zona do actual cemitério dos Prazeres. "Elementos soltos de mosaico preto e branco, fragmentos de telhas planas (tegulae) e curvas (imbrices) remetem para uma arquitectura de algum requinte. Loiças de mesa importadas da zona da Baía de Nápoles, Sul de França, oriente hispano e actual Tunísia, conjuntamente com ânforas oriundas do Vale do Tejo, actual Andaluzia e Tunísia conectam o sítio com o espaço vasto do Império Romano", lê-se na folha de divulgação.

Capela do Cemitério dos Prazeres. Praça São João de Bosco (Campo de Ourique). 4 Jul (Qui) 18.00. Entrada livre limitada à lotação do espaço