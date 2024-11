Primeiras Segundas — Raquel Ochoa

Raquel Ochoa, escritora, diz que procura cumprir três géneros distintos: literatura de viagens, romance, biografia. É ela a convidada do Primeiras Segundas de Novembro e vai conversar com Miguel Real sobre o seu mais recente romance, "Coração-Castelo", finalista do Prémio Leya 2023. Esta é a nona sessão do Primeiras Segundas, uma tertúlia que se faz acompanhar, a cada sessão, por um novo Caderno do Forno, este com um texto da autora. Jaime Rocha e Paulo Campos dos Reis coordenam a sessão e há chá, há café e vinho a acompanhar – todas as primeiras segundas do mês.

Forno – Espaço Cultural. Av. Pedro Nunes 9, Rio de Mouro. @forno.espaço.cultural. 4 Nov (Seg) 21.15. Entrada livre