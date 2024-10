RAMOT – António da Costa Cabral, no Arquivo Fotográfico

António Costa Cabral, 4.º conde de Tomar, nasceu em 1901. A casa da sua família era, nada mais, nada menos, do que o Convento de Cristo, razão pela qual parte das suas fotografias são assinadas como RAMOT, um anagrama de Tomar.

Em 1925 casa-se e muda-se para Lisboa. Começou cedo a fotografar, chegando a instalar uma câmara escura no sótão de casa. Registou imagens de algumas viagens que fez pela Europa, e as suas fotografias revelam um olhar abrangente sobre o que o rodeia, com especial enfoque para o retrato, captando momentos do quotidiano da vida privada e familiar e cenas de convívio com amigos e colegas de trabalho. Interessa-se também pela própria prática fotográfica, com imagens que reflectem sobre a escala, o tempo, a sequência, luz e sombra.

A exposição, com curadoria de Paula Figueiredo e Sofia Castro, privilegia a apresentação de provas de época e de provas atuais provenientes de negativos de 35 mm e diapositivos de cor. Para saber mais, não perder as visitas guiadas: 19 Out (Sáb) 15.00, 24 Out (Qui) 15.00 (com língua gestual portuguesa), 16 Nov (Sáb) 15.00. As visitas são livres mas sujeitas a marcação através de arquivomunicipal.se@cm-lisboa.pt ou +351 218 171 330.

Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico. Rua da Palma, 246 (Martim Moniz). De 4 Out até 15 Mar 2025. Seg-Sáb 10.00-18.00. Entrada livre