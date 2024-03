A Time Out diz

Percurso exigente, de 20 km, com início em São Pedro de Penaferrim, de onde se começa a subir, cruzando a Tapada do Inhaca até ao primeiro miradouro. o de Santa ufémia, de onde se abarca uma ampla vista sobre o estuário do Tejo. A caminhada segue para o Monte Rodel, com as suas imponentes rochas e vista para o mar, Castelo dos Mouros e Palácio da Pena. Daí o rumo é para Monserrate, centro da vila e ligeira subida final até ao ponto de partida.

Percurso circular de 20 km, exigente e com desnível acumulado de +900 m. Duração: 7 horas. Inscrições em Natureza e Desafios. Ponto de encontro: Praça D. Fernando II (Largo de São Pedro). 13 Abr (Sáb) 10.00-17.00. 10€