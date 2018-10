Rotas com História

Está a par das lendas que fazem de Lisboa numa cidade com história? O mais provável é Lisboa ter sido fundada pelos Fenícios e construída ao estilo mourisco, bem patente nas fortes influências árabes. Sabia disto? Pois bem, o que não sabe pode ficar a saber com este passeio da Lynx Travel pelas ruas históricas da capital, uma caminhada de sete quilómetros que começa no Miradouro das Portas do Sol e segue por Alfama e pela Graça. Tudo sob a luz da Luz Cheia.

Ponto de encontro: Miradouro das Portas do Sol. Sex 20.00. Inscrições: lynxtravel11@gmail.com. 10€.