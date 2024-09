Na sexta-feira, 13 de Setembro, a partir das 22h, inauguração da exposição “Rua da Beneficência, 175” no Cine-Teatro Turim, com fotografias do mítico Rock Rendez Vous (RRV), uma das salas de concertos mais icónicas do rock português, por onde passaram cerca de 1500 bandas, entre 1980 e 1990. A exposição "Rua da Beneficência, 175", de Henrique Amaro, Luís Carlos Amaro e Pedro Félix, conta com fotografias de Rui Vasco, Peter Machado, Pedro Lopes, José Faísca, Fred Somsen, Céu Guarda e Álvaro Rosendo.

A exposição dá início às celebrações do primeiro aniversário do renovado Cine-Teatro Turim e é seguida de DJ Set com Henrique Amaro. A festa continua pelo fim-de-semana adentro, com concerto pago de Cachupa Psicadélica, às 20.30 de sábado, 14, e exibição do documentário "Rock Rendez Vous - a Revolução do Rock", às 17.00 de domingo, 15, com conversa com o realizador e entrada livre.

Cine-Teatro Turim. Estrada de Benfica, 723 A. Entrada livre