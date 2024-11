Rui Tavares no Quem escreve sobre ti, Lisboa?

Quarta-feira, 13 de Novembro, Rui Tavares é o escritor convidado do Museu de Lisboa | Teatro Romano para uma conversa que tem como ponto de partida O Pequeno Livro do Grande Terramoto, eleito como Melhor Ensaio de 2005, ano do seu lançamento. Quem escreve sobre ti, Lisboa? é um ciclo de conversas em que um escritor convidado do Teatro Romano fala sobre Lisboa, partindo da sua obra.

Teatro Romano. Rua de São Mamede, 3 A. 13 Nov (Qua) 18.00. Participação livre, com inscrição para reservas@museudelisboa.pt