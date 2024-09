"Scarbo by Jorge Molder" é a nova esposição na Galeria Miguel Nabinho, que apresenta 18 das 34 fotografias da série Scarbo, de 2023. A exposição é acompanhada de uma pequena narrativa de Jorge Molder que envolve hotéis Ritz, charutos, um assobiar e "Bem, isto é tudo uma grande confusão". A galeria disponibiliza no seu site uma entrevista com Molder no próprio dia da inauguração.

Galeria Miguel Nabinho. Rua Tenente Ferreira Durão, 18 B (Campo de Ourique). www.miguelnabinho.com. Seg-Sáb 10.30-13.00/ 14.00-19.00. De 13 de Setembro a 2 de Novembro. Entrada livre (toque à campainha)