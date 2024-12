Semana frenética no Museu do Azulejo

É uma semana em cheio no Museu Nacional do Azulejo. Terça 10 de Dezembro inaugura a exposição temporária "Uma viagem cromática pelo Azulejo Português". Sexta, 13, não é dia de azar, é dia de música. O Quinteto Five Ways (trompetes, trompa, trombone e tuba) toca às 17.30 num concerto que é parte do 50º Festival Estorial Lisboa. Sábado, 14, há uma visita de 30 minutos à azulejaria seguida de Recital de Guitarra Clássica do Clássico ao Contemporâneo, por Titus Isfan, das 16.00 às 17.00. É também a partir de sábado que pode ver a exposição de azulejos-mensagem "Palavras que nos levam". Domingo 15, há visita guiada às 10.30, com duração de 1h15, também gratuita, como toda a anterior programação, mas que requer inscrição em semnaz@museusemonumentos.pt até às 16.00 de sexta 13.

Museu Nacional do Azulejo. Rua da Madre de Deus, 4. Vários dias, vários horários. Entrada livre