Rota das Quintas/ Serra de Sintra

No sábado 27 de Julho, parta numa caminhada pela encosta sul da Serra de Sintra que passa por uma série de quintas que, no século XIX e início de XX, serviam de refúgio contra o calor do verão lisboeta. "Logo no início teremos ocasião de ver as lapiás, umas pedras com formas especiais causadas pela erosão não uniforme dos calcários pela água", diz o guia João Morais. O percurso passa por Janes, Vale de Cavalos, Zambugeiro, Alcorvim, Pedra Amarela e Porto Covo, onde existe uma gruta natural em que foram encontrados vestígios humanos pré-históricos.

Percurso circular, de dificuldade moderada, de 12 km e 4h30 de duração (10.00-14.30). Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: lavadouro público, escola primária, Malveira da Serra. 27 Jul (Sáb). 10€