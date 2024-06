Sete obras em estreia pela Orquestra Gulbenkian

Neste sábado, 29 de Junho, apresenta-se o concerto final do workshop Composing for Voices and Orchestra, um desafio lançado pela Gulbenkian Música a jovens compositores. Durante sete meses, no quadro de um workshop da European Network of Opera Academies e sob a orientação do compositor e maestro Luca Francesconi, seis jovens compositores criaram as obras que serão estreadas neste concerto pela Orquestra Gulbenkian e pelos solistas Camila Mandillo (soprano), Marcos Alves dos Santos (tenor) e André Henriques (barítono). O concerto termina com uma nova obra de Luca Francesconi, encomenda da Fundação Gulbenkian.

Programa: Stylianos Dimou, Tandem; Cong Wei, Omnia Vanitas, Caro Cardo Salutis, para soprano, tenor e orquestra; Fran Barajas, El olor de la guayaba 4, para barítono e orquestra; Mariana Vieira, Contra o Tempo e a Carne, para tenor e orquestra; João Carlos Pinto, Responsório, para barítono e orquestra; Hibiki Mukai, Ode Marítima, para tenor e orquestra; e Luca Francesconi, Canti.

A apresentação tem uma duração aproximada de 75 minutos, com intervalo de 20 minutos antes das duas últimas peças.

Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. Av. Berna, 45 A. 29 Jun (Sáb) 19.00. Entrada livre (levantamento de bilhetes a partir das 17.00)