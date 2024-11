Side Trip, filme do colectivo japonês Chim↑Pom from Smappa!Group, no CAM

Side Trip foi uma intervenção artística apresentada em parceria com o Alkantara Festival de 2023 que incluiu um programa de festas, performances e workshops que fizeram de um terreno abandonado perto da Azinhaga dos Alfinetes, em Marvila, um grande espaço de convívio com pessoas e associações da zona.

Um ano após essa intervenção artística, o colectivo japonês Chim↑Pom from Smappa!Group regressa para mostrar, em filme, as memórias e emoções desses dias passados em Marvila. O filme vai ser apresentado também na Biblioteca de Marvila, no sábado 30 de Novembro, às 15.00, num reencontro com a população que participou na criação do projecto.

Estúdio do CAM. Rua Marquês de Fronteira, 2. 27 Nov (Qua) 19.00 | Biblioteca de Marvila. 30 Nov (Sáb) 15.00. Entrada livre