Sıhhalter Olsun, de Aslı Özçelik

Sexta 13 de Setembro a Narrativa reabre com nova exposição. No livro Sıhhalter Olsun (Boa sorte), Aslı Özçelik conta a história da mãe, que, oriunda de uma pequena aldeia no nordeste da Turquia, emigrou para a Alemanha aos 20 anos. O trabalho foca-se no contexto familiar, e dá a conhecer uma história que é comum a outras famílias de trabalhadores imigrantes turcos que fizeram da Alemanha um dos principais motores económicos e industriais da União Europeia. O livro é agora a base para a exposição que inaugura a 13 de Setembro na galeria da Narrativa.

Narrativa. Rua Dr. Gama Barros, 60 (Alvalade). Qua-Sex 14.00-19.00, Sáb 14.00-17.00. Inauguração: 13.09, às 19.00. Entrada livre