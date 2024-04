Sinais da Liberdade – Iconografia da Democracia no Arquivo Ephemera

A Time Out diz

Tal como no ano passado, o antigo Tribunal da Boa Hora recebe uma exposição sobre a iconografia da democracia, da vasta coelecção do Arquivo Ephemera. Na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, podemos ver esta vasta colecção dos mais variados objectos, que vão de jogos, como cubos com caricaturas de políticos, a cartazes, emblemas, autocolantes, postais, faixas, cinzeiros, pratos, discos, ou mesmo caixas de fósforos, como vemos na foto, em primeiro plano. Uma exposição de objectos dos muitos partidos existentes, para apreciar com tempo, também na sua faceta humorística.

Tribunal da Boa Hora. Rua Nova do Almada. Qui-Ter 11.00-19.00. Até 28 de Maio. Entrada livre