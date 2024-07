Sitar Jugalbandi – Concertos Antena 2

Este concerto de segunda, 1 de Julho é não só um concerto, como um acto de resistência e perseverança cultural. "Estes músicos pertencem ao Instituto Nacional de Música do Afeganistão (ANIM), que se estabeleceu em Portugal em Dezembro de 2021, após o regime taliban ter criminalizado o ensino, interpretação e audição de música no Afeganistão. Sitar Jugalbandi é um duo de sitares formado pelos músicos, educadores e compositores Pandit Abhishek Adhikary e Murchana Adhikary Barthakur. Acompanhados por Ahmad Emad Karimi na tabla, vão interpretar ragas do norte da Índia e melodias tradicionais do Afeganistão", lê-se no site do Museu do Oriente.

Museu do Oriente. Avenida Brasília, Doca de Alcântara. 1 Jul (Seg) 19.00. Entrada livre