Street Art Tour: Lumiar

Em mais um passeio de olhos postos na arte urbana, a Green Trekker leva-o desta vez pela freguesia do Lumiar para lhe dar a conhecer os murais mais emblemáticos desta zona lisboeta. O percurso começa na Quinta das Conchas, junto ao maior mural pintado na capital, e segue pelo interior do jardim da Quinta até ao antigo bairro da Cruz Vermelha. Aí os participantes podem ver as obras deixadas aquando da realização da terceira edição do festival MURO da Câmara Municipal de Lisboa em 2019. Pantonio, Samina, Glam, Raf e Peeta estão entre as dezenas de artistas representados no local.

Ponto de encontro: Estação de Metro da Quinta das Conchas. Dom 09.00. reservas@greentrekker.pt. 15€.