Street art tour na Quinta do Mocho

O especialista em arte urbana da Green Trekker, Vasco Rodrigues, criou um novo percurso na Quinta do Mocho, em Sacavém, já com as obras mais recentes. Neste momento há 108 fachadas na Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho, parte do projecto Loures Arte Pública, da CM de Loures. Adres, Bordalo II, Edis One, MGomes, Miguel Brum, Odeith, Oze Arv, RAF, Styler, Tamara Alves e Vhils são alguns dos artistas nacionais, ao lado de internacionais como Astro Odv, Eva Bracamontes, Guido Palmadessa, Jo Di Bona, Vinie e Zag & Sai, entre muitos outros.

Duração: 3h30. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: estação de comboios de Sacavém. 24 Mar (Dom) 10.00-13.00. 15€