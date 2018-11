Este é um grupo de prática e ensino regular do tango argentino que não discrimina. Explicamos: as aulas de tango argentino acontecem todas as terças no CastroBeer, no Cais do Sodré, e estão abertas a todas as orientações e a ambos os sexos. Homens com homens, mulheres com mulheres, não há regras para os pares e aqui vai aprender a conduzir e ser conduzido. O tango começa às 21.00 com um recapitular da aula passada e a música prolonga-se depois das 23.00, para ficar a dançar com quem quiser.