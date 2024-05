Tech Art Lisbon

A Time Out diz

Esta quarta, 8 de Maio, e todas as segundas quartas-feiras do mês, o MILL-Makers in Little Lisbon abre as portas aos criativos das áreas de cruzamento da arte, do design e da tecnologia, para virem mostrar o que andam a fazer ou ficarem a conhecer o que outros andam a fazer. É um espaço de troca de ideias entre artistas de todos os quadrantes – música, cinema/vídeo, performance, artes plásticas... –, fabricantes/makers, criadores de videojogos, investigadores, engenheiros ou apenas mentes curiosas, num ambiente descontraído de fim de tarde, com uma cervejinha (ou um chá, ou um café) a acompanhar. Saiba mais aqui.

Calçada do Moinho de Vento, 14 B (Campo dos Mártires da Pátria). mill.pt. 8 Mai (Qua) 19.00-22.00. Participação livre