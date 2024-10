Telúricos, de Manuel Aja Espil

"Telúricos — do latim tellur, terra — capta a exploração de Aja Espil de paisagens desabitadas enquanto entidades poderosas. Tal como os pintores românticos, que viam na natureza uma força divina, o trabalho de Aja Espil procura evocar uma sensação de distanciamento da vida contemporânea. As suas paisagens são metáforas visuais que falam do sublime, do desconhecido e das forças indiferentes da natureza", descreve Pedro Magalhães, da Galeria Balcony. A exposiçãp mostra oito pinturas paisagísticas a óleo que reflectem a interação entre a natureza e o esforço humano — o tema central de "Telúricos".

Balcony. Rua Coronel Bento Roma, 12 A (entrada pela Estados Unidos da América, tocar à campainha). balcony.pt. Ter-Sáb 14.00-19.30. De 21 Set até 23 Nov. Entrada livre