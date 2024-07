Theatros, mais de 1000 balões no Tivoli

Flávia Junqueira corre teatros do mundo inteiro e enche-os de balões no seu projecto Theatros. Geralmente, o resultado costuma ser apresentado em fotografia, mas no Tivoli o público vai poder entrar na sala, sentar-se na plateia e subir aos camarotes e ver a obra ao vivo – a instalação faz parte das comemorações dos 100 anos do Tivoli.

Os balões são feitos de latex biodegradável e, quando a instalação chega ao fim, são devolvidos à fábrica com que Flávia trabalha para serem reutilizados para produzir novos balões.

Teatro Tivoli. 27 Jul. Sáb 10.00-18.00. Entrada mediante donativo que reverte a favor da APOIARTE – Casa do Artista