Típica Roda de Choro – Concertos Antena 2

Esta segunda 28 não perca a oportunidade de ouvir uma roda de choro tradicional. Não, não é como o samba, não, não é como o forró – é uma música instrumental brasileira conhecida pela sua sofisticação melódica e improvisação. O grupo Típica Roda de Choro é composto por Felipe Bastos, no pandeiro, Augusto Pereira, no violão, Caio Constantino, no violão de 7 cordas, e Manoel Cirne, no bandolim.

Programa: Jacob do Bandolim – Pérolas, Gostosinho, Vibrações; Pixinguinha – Ainda me recordo, Sofres porque queres, Ingênuo; Juventino Maciel – Cadência; Altamiro Carrilho – Bem Brasil; Fon-Fon – Murmurando; Cincinato Simões – Nina; Rossini Ferreira – Recado, Ernesto Nazareth – Odeon, Aymoré – Em que época, Luiz Americano – É do que há, Yamandu Costa – Meiga.

Instituto Superior Economia e Gestão. Rua do Quelas, 6 (São Bento/Lapa). 28 (Seg) 19.00. Entrada livre